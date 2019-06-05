عيش فى أمان من غير دخان.. مبادرة صندوق الإدمان ضد المخدرات فى العيد (صور)

كتب مدحت وهبة

بمناسبة عيد الفطر المبارك، أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، مبادرة "عيدك أحلى بدون تدخين وتعاطى.. عيش فى أمان من غير دخان".

تأتى تلك المبادرة فى إطار جهود الصندوق المتواصلة لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات، وتوعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وتغطية الحدائق والمتنزهات بلجان التوعية على مدار أيام عيد الفطر المبارك.









وتهدف المبادرة إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى، والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات فى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد.













وتضمنت المبادرة عروضا وأنشطة فنية، وتلوين كراسات، إضافة إلى توزيع بلالين على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، مثل "عيش فى أمان من غير دخان" إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان (16023) كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات "كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام.. عيدك أحلى وانت بعقلك وسط عيلتك)، و(ابنك انت قدوته ومثله الأعلى.. لو بتحبه وخايف عليه ونفسك تحميه من التدخين خليك انت البداية وبطّلها)، و(التدخين بيسبب تجاعيد فى الجلد وبهتان لونه.. لو بشرتك غالية عندك احميها)، وغيرها من الأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وأكدت وزارة التضامن أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) وشرح دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا علاجيا حتى الآن.

كما تستهدف المبادرة أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، إذ تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى.

















وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يستخدم أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، وقد أطلق المبادرة فى عدد من الحدائق العامة، مثل حديقة حيوان الجيزة، والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم، مثل ساحات صلاة العيد، بهدف توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء، والتركيز على دور الأسرة فى الاكتشاف المبكر للتعاطى، وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا واسعا من الشباب والأسر فى ساحات صلاة العيد وفى الحدائق والمتنزهات، كما تفاعل معها الأطفال ورددوا هتافات "عيش فى أمان من غير دخان.. إحنا أقوى من المخدرات"، ورفعوا صور محمد صلاح وشعار الحملة "انت أقوى من المخدرات".