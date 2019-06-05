ضبط 17 مشتبها به خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 17 مشتبها به، و4 بائعين متجولين، و3 خيال وجمال لمخالفة شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابة التحقيق ، كما أسفرت حملة لضباط مباحث التموين، عن تحرير 70 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار.