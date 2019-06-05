سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية فى قنا

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:14 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية فى قنا حبس - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدرجات النارية، وارتكبا عددا من الوقائع فى أنحاء المحافظة، وحرر الأمن محضرا بالواقعة تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.
 
كان اللواء مجدى القاضى، مساعد الوزير لمديرية أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير إدارة البحث الجنائى بقنا، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم قنا برئاسة المقدم عمرو المراغى، من ضبط "محمد. م. ا" 20 سنة، عاطل، و"إبراهيم. س. ر"، 19 سنة، عاطل، ويقيمان فى الحصواية بدائرة القسم، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدرجات النارية.
 
واعترف المتهمان بارتكابهما عددا من الوقائع، وأرشدا عن مكان عدد من الدراجات النارية، ومبلغ مالى من متحصلات السرقات، وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وما أسفر عنه الضبط، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بحبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 
 

اخبار قنا

حمله امنيه

امن قنا

تشكيل عصابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

شاهد فى دقيقة.. 6887وفاة بـ Game of Thrones خلال 8 مواسم

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالوجه البحرى والقاهرة 36درجة والإسكندرية 30

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

دموع المفرج عنهم وهتاف "بنحبك يا سيسى" أبرز مشاهد العفو عن المسجونين (صور)

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة