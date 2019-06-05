ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات النارية فى قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدرجات النارية، وارتكبا عددا من الوقائع فى أنحاء المحافظة، وحرر الأمن محضرا بالواقعة تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.

كان اللواء مجدى القاضى، مساعد الوزير لمديرية أمن قنا، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير إدارة البحث الجنائى بقنا، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم قنا برئاسة المقدم عمرو المراغى، من ضبط "محمد. م. ا" 20 سنة، عاطل، و"إبراهيم. س. ر"، 19 سنة، عاطل، ويقيمان فى الحصواية بدائرة القسم، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدرجات النارية.

واعترف المتهمان بارتكابهما عددا من الوقائع، وأرشدا عن مكان عدد من الدراجات النارية، ومبلغ مالى من متحصلات السرقات، وقد حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وما أسفر عنه الضبط، وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بحبسهما على 4 أيام على ذمة التحقيق.