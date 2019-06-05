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صور.. مياه الأمطار تغمر مدينة ليبية فى عمق الصحراء الكبرى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:51 ص
صور.. مياه الأمطار تغمر مدينة ليبية فى عمق الصحراء الكبرى جانب من المشهد
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية فى حكومة الوفاق الوطنى بليبيا مدينة غات، الواقعة فى أقصى الجنوب الغربى للبلاد، مدينة منكوبة نتيجة لسيول الأمطار والفيضانات التى تجتاحها.

وذكر بيان لوزارة داخلية "الوفاق" أن الفيضانات فى المنطقة تسببت فى خسائر بشرية ومادية، وفى نزوح العديد من المواطنين من بيتوهم وذلك لتواصل هذه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتبعا لذلك، أعلنت الوزارة أن غات، مدينة منكوبة، نظرا لأن السيول اجتاحت "نحو 70% من مناطقها"، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات والتيار الكهربائى عن معظم هذه المناطق.

أسرة تشردت بفعل الفيضانات
أسرة تشردت بفعل الفيضانات
أسرة ليبية
أسرة ليبية
المياة تهيمن على قرية غات
المياة تهيمن على قرية غات
المياه غمرت القرية
المياه غمرت القرية
المياه غمرت كل أرجاء القرية
المياه غمرت كل أرجاء القرية
المياه فى كل مكان
المياه فى كل مكان
جانب من المشهد فى القرية الليبية
جانب من المشهد فى القرية الليبية
غات تتحول إلى قرية منكوبة
غات تتحول إلى قرية منكوبة
فيضان يغمر القرية
فيضان يغمر القرية
مأساة فى قرية ليبية
مأساة فى قرية ليبية
مأساة يعانيها سكان القرية
مأساة يعانيها سكان القرية
مشهد مأساوى فى قرية غات
مشهد مأساوى فى قرية غات

 


ليبيا

حكومة الوفاق الوطنى

قرية غات

قرية غات الليبية

أخبار العرب

عرب وعالم

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