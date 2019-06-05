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صور.. مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:48 ص
صور.. مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري مديرية أمن الوادي الجديد تشارك المواطنين فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أطلقت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، طلقات من المدفع الأثري أمام المديرية، احتفالا بعيد الفطر المبارك، وسط حشد كبير من الأهالي، وفرحة عارمة من الأطفال مجتمعين حول المدفع أمام ديوان المديرية بمدخل مدينة الخارجة،  الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع المدفع وضباط وأفراد المديرية.

ورسمت مديرية أمن الوادي الجديد، البهجة على وجوه الأطفال وسكان واحة الخارجة، وشاركت أبناء مدينة الخارجة فرحة العيد، بتوجيهات من مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم.

ودشنت المديرية على مدار شهر رمضان المعظم، مدفع الإفطار الأثري، الذي كان موجودا بالمديرية، حيث جرى إصلاحه بمعرفة الوزارة، وتخصيص طلقاته على مدار الشهر، بتوجيهات اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة، حيث يقوم أحد الأطفال بضرب المدفع بنفسه بمساعدة الرائد إبراهيم المزين، رئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالمديرية.

وهنأ مدير الأمن أهالي المحافظة، بقدوم عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد بالمديرية لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تجهيزها 72 ساحة خلاء، و144 إمامًا وخطيبًا و 400 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى مركز المحافظة الخمسة، وتوزيع 100 ألف جنيه و10 أطنان مواد غذائية على المستحقين من أبناء المحافظة، وفتح 63 فمركز شباب أمام المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، ورفع درجة الطوارئ بجميع المرافق والقطاعات الخدمية طول أيام عد الفطر المبارك.

مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (1)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (2)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (3)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (4)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (5)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (6)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (7)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (8)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (9)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (10)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (11)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (12)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (13)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (14)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (15)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (16)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (17)
 
مديرية أمن الوادي الجديد تشارك فرحة العيد بطلقات المدفع الأثري (18)
 

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