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ويقدم التهنئة بالعيد للمرضى..

صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:24 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

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حرص اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة ميدانية تفقدية لمستشفى الإسماعيلية العام، والتى رافقه خلالها، المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، ونورهان السيد عيد رئيس حى ثالث الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر لجميع العاملين بالمستشفى ونزلائها من المرضى، وذويهم والاطمئنان على سير وانتظام العمل بالقطاع الصحى، ومتابعة الموقف على الطبيعة للوقوف على أية مشكلات قد تعترض سير المنظومة الصحية.
 
وحرص محافظ الإسماعيلية، ومرافقوه من القيادات على تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والالتقاء بالمرضى وذويهم من المترددين على المستشفى، والتحاور معهم والاستفسار عن وجود أى شكاوى أو مطالب للمواطنين، كما التقى بالدكتور السيد عبد الجواد مدير عام المستشفى، والدكتور محمد خالد ومدير العناية المركزة، وعدد من الأطباء وأطقم التمرض والإداريين، وأكد على الجميع بضرورة الالتزام بحسن استقبال ومعاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم، كما أشاد المحافظ بجهود جميع القائمين على العمل بالمستشفى وأطقم النوبتجيات خلال أيام العيد.
 
محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (6)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (5)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (4)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (3)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (2)
 

 

محافظ الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بالمستشفى العام (1)
 

 

 


محافظ الاسماعيليه

مستشفى الاسماعيليه العام

عيد الفطر

احتفالات عيد الفطر

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