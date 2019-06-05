صور.. "جمصة" تتجمل فى ليلة العيد لاستقبال زوارها

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

أكدت المهندسة سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة، أنه قد تم الانتهاء من قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر الوسطى بشوارع المدينة وزراعة وتنظيف الطريق الدولي الساحلي والمثلث الأخضر أمام المدخل الرئيسي للمدينة وزراعة النباتات المزهرة بمختلف مناطق وشوارع جمصة استعدادا لاستقبال عيد الفطر وموسم الصيف.

وأضافت سحر لطفى، أنه تم التأكد من جاهزية الفنادق والشقق السكنية للإقامة والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق ، مؤكدة أن العمل لن يتوقف خلال أيام العيد وطوال الإجازة الصيفية في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها على مدار اليوم .

وأشارت إلى أنه تم تطوير ورفع مستوى الحمامات العمومية بطول الشاطئ والكورنيش وأن هناك فرق عمل لمتابعة مستوى النظافة أولا بأول، وكذلك أكدت على تواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة