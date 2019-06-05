سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 03:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "جمصة" تتجمل فى ليلة العيد لاستقبال زوارها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص
صور.. "جمصة" تتجمل فى ليلة العيد لاستقبال زوارها
الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة سحر لطفي، رئيس مدينة جمصة، أنه قد تم الانتهاء من قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر الوسطى بشوارع المدينة وزراعة وتنظيف الطريق الدولي الساحلي والمثلث الأخضر أمام المدخل الرئيسي للمدينة وزراعة النباتات المزهرة بمختلف مناطق وشوارع جمصة استعدادا لاستقبال عيد الفطر وموسم الصيف.
 
وأضافت سحر لطفى، أنه تم التأكد من جاهزية الفنادق والشقق السكنية للإقامة والملاهي وألعاب الأطفال ووسائل الترفيه المتنوعة والأسواق ، مؤكدة أن العمل لن يتوقف خلال أيام العيد وطوال الإجازة الصيفية في أعمال الحدائق العامة بالمدينة للحفاظ على استمرار نظافتها على مدار اليوم .
 
وأشارت إلى أنه تم تطوير ورفع مستوى الحمامات العمومية بطول الشاطئ والكورنيش وأن هناك فرق عمل لمتابعة مستوى النظافة أولا بأول، وكذلك أكدت على تواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة 
 
IMG-20190604-WA0014 
IMG-20190604-WA0017
 

IMG-20190604-WA0018
 

IMG-20190604-WA0019
 

IMG-20190604-WA0020
 

IMG-20190604-WA0025
 

 


جمصة

عيد الفطر

استعدادات العيد

الدقهلية

احتفالات العيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأوقاف" تحذر من توظيف ساحات العيد سياسيًا أو تنظيميًا

الإثنين، 03 يونيو 2019 07:28 م

"خريطة ساحات العيد" لا إخوان ولا سلفية ولا جمعيات فى إقامة الشعائر.. الدولة وحدها تنتصر للوسطية بالإشراف على الخطبة وتنظيم العبادة.. 10500 خطيب يسيطرون على 5200 ساحة لمنع المتشددين.. 6 أجهزة تتابع التنفيذ

الأحد، 02 يونيو 2019 10:00 ص

قرار غلق الزوايا يرفع عدد ساحات العيد الى 4 آلاف ساحة مع إبعاد الاخوان والسلفيين.. ويخفض عدد مصليات التراويح الى 3 آلاف مسجد.. ووزير الأوقاف يشكل لجنتين الأولى للإعداد لرمضان والأخرى للمتابعة

الإثنين، 22 أبريل 2019 12:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة