صور.. تسابق مواطنى بنى سويف على 5 آلاف "بالونة" بعد صلاة العيد

بنى سويف أيمن لطفى

تسابق مواطنو بنى سويف فى ميدان الشهداء، للحصول على 5 آلاف بالونة مختلفة الآلوان تطايرت فى الهواء بعد إطلاقها من أعلى مأذنة بمسجد عمر بن عبدالعزيز ومن داخل سرادق صلاة عيد الفطر المقام بساحته.

وكان مجلس إدارة المسجد أقام سرادقا وفرشه بالسجاد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وأدى مئات المو اطنين والمستسار هانى عبدالجابر واللواء أشرف عز العرب مدير الأمن والدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الاوقاف والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة صلاة العيد داخله، وأطلقت البالونات عقب انتهاء خطبة العيد وتسابق المصلون لأخذها وإهداء أطفالهم بها .















