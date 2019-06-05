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صور .. المواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:51 ص
صور .. المواطنون يؤدون صلاة عيد الفطر بساحة مسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر تأدية المواطنين صلاة العيد فى أكتوبر
كتب أحمد الجعفرى

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أدى مئات المواطنين صلاة "عيد الفطر" المبارك داخل ساحة حديقة الحصرى التابعة لمسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وحرص المصلون عقب تأدية الصلاة على التقاط مجموعة من الصور التذكارية.

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صلاة العيد

وشهد المسجد توافد عدد من الأطفال الذين حرصوا على تأدية صلاة العيد بصحبة أسرهم، مرتدين الملابس الزاهية والجلباب الأبيض، وتجمع عدد منهم حول بائعي الحلوى والبلالين.

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المواطنون يأدون صلاة العيد فى أكتوبر

وانتشرت عدد من سيارات التدخل السريع بالقرب من ساحة الصلاة، لتأمين المصلين ومتابعة الحالة الأمنية.

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صلاة عيد الفطر فى أكتوبر

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أعلنت أن اليوم الأربعاء، الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديًّا، هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًّا.

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صلاة عيد الفطر
 
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إقبال المواطنين على تأدية صلاة عيد الفطر فى مدينة أكتوبر

 


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