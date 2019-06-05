صور.. المحافظات تستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

استعدت محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم يونيو 2019 ، وذلك عقب زيارة لجان قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء للمحافظات الأربعة للوقوف على آخر التطورات التى تمت على أرض الواقع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة التنمية المحلية باستمرار التنسيق مع المحافظات بشأن كافة الاستعدادات وتجهيز المنشآت الرياضية والصحية والثقافية و السياحية و الترفيهية و المرافق و الطرق بالمحافظات لاستقبال الوفود المشاركة في البطولة .

وتضمنت آخر المستجدات التى نفذتها المحافظات لهذا الحدث حتى نهاية شهر مايو 2019، خطة نقل الجماهير من وإلى أماكن إقامة المباريات، واستكمال العلامات الإرشادية التي ترشد على أماكن فعاليات البطولة، وتحديد أماكن تصلح لإقامة معارض للشباب لعرض المنتجات، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي لها علاقة بفاعليات البطولة .

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات فيما يخص خطة نقل الجماهير أشار التقرير إلى قيام محافظة القاهرة بتخصيص عدد (1000) أتوبيس لخدمة البطولة و نقل الجمهور بأجر مناسب من وإلى الميادين والمحطات الرئيسية بالقاهرة الكبرى و مروراً بجميع الاستادات التي ستقام عليها المباريات، كما أشار التقرير إلى أنه جارى تركيب أجهزة تتبع لهذه الأتوبيسات لإحكام السيطرة على السائقين والتزامهم بخطوط السير وقواعد المرور، كما سيتم خلال الأيام المقبلة وضع اللوجو الخاص ببطولة كأس الأمم الافريقية على الأتوبيسات الخاصة بهيئة النقل العام بالقاهرة .

وفيما يخص إجراءات محافظة الإسكندرية، أوضح التقرير أنه تم التنسيق مع مسئولي هيئة النقل العام لتوفير مجموعة جيدة من الأتوبيسات تناسب الحدث وتكون مخصصة للبطولة بحيث يوضع عليها اللوجو بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من المرشدين السياحيين لمرافقة تلك الأتوبيسات، مع تدعيم خطوط ترام المكس بالترامات الجديدة، وكذلك التنسيق مع الشركات الخاصة العاملة فى مجال نقل الركاب للاشتراك فى نقل الجماهير بأجر مناسب .

وأشار التقرير أيضاً إلى أن قيام محافظة السويس باستخدام مرفق النقل الداخلى التابع لها بعدد 15 مينى باص بحالة ممتازة وسيتم وضع لوجو البطولة على الباصات بالاضافة الى استخدام مرفق السرفيس لوجود عدد 7 مواقف داخلية للنقل بعربات ذات مستويات جيدة تصل إلى 1640 سيارة لخدمة جميع مسارات البطولة داخل المحافظة كما سيتم استخدام الموقف الإقليمى بعدد 18 خط للنقل خارج المحافظة ، كما قامت محافظة الإسماعيلية بالإتفاق مع جمعية نقل الركاب (شركة Go bus ) وتم تخصيص عدد (2) موقع للعمل على نقل الجماهير ( موقف الإسماعيلية – ميدان عرابى ) من أماكن الإقامة إلي الإستاد ذهابا و عودة.

وحول وضع العلامات الإرشادية أشار التقرير إلى أنه جاري استكمال العلامات الاسترشادية باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بدعم مالي مشترك بين محافظة القاهرة وإدارة المرور وعدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة والجمعيات الأهلية ، وفى الأسكندرية تم وضع خطة لوسائل التحكم المرورى (العلامات الأرضية و المرورية والإرشادية ) بمحيط الاستاد وبعض الشوارع المقترحة لخطوط السير و جاري الإستكمال و رفع كفاءة الإشارات الضوئية و العلامات الموجودة مسبقاً ، وفى السويس جارى إستكمال العلامات الإرشادية باللغة العربية والإنجليزية ورفع كفاءة الموجود مسبقاً إلى جانب طرح وتنفيذ الجديد عن طريق ادارة المرور ، وفى محافظة الإسماعيلية جارى الإنتهاء من إستكمال بعض العلامات الإرشاديه التي ترشد إلي أماكن فاعليات البطولة .

وفيما يخص إجراءات المحافظات لتحديد أماكن لمعارض الشباب ، تقوم محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والجمعيات الأهلية لإقامة معارض خارج أبواب استاد [القاهرة /السلام] علي الأرصفة المحيطة بها تكون مثيلة لشارع مصر المقام للشباب بمنطقة الشيراتون بالنزهة وذلك لتنفيذ أنشطة تسويقية وترفيهية وعرض صناعات يدوية ذات التراث المصري القديم ، وفى الأسكندرية تم تحديد الأماكن لإقامة المعارض حول منطقة سور قلعة قايتباي وداخل ستاد الاسكندرية الرياضي خلف مدرج 4 على الرصيف الخارجي ، وفى السويس يوجد عدد 2 حدائق عامة بحى السويس ملاصقة لاستادات السويس العام و الجيش لإقامة شاشات العرض للجماهير و لإقامة معارض لمنتجات الشباب و المنتجات ذات الطابع التذكارى ، وفى الإسماعيلية تم تحديد (3) أماكن ( حديقة الشيخ زايد - مكتبة مصر – قصر الثقافة ) لإقامة المعارض .

وحول متابعة تنفيذ المشروعات التى لها علاقة بفعاليات البطولة ، أشار التقرير إلى أنه تم نقل السور و بوابة ستاد القاهرة و الإنتهاء من الطريق الموازى لشارع صلاح سالم و جارى الإنتهاء من تطوير الشوارع المحيطة بالإستاد (أعمال تجميل ـ دهان واجهات المبانى - تغير بلاط الأرصفة والبلدورات ــ إضافة أعمدة إنارة ــ دهانات الأسوار الخارجية – تطوير الجزيرة الوسطى) ، وفى ستاد السلام جارى الإنتهاء من تطوير الشوارع المحيطة ، كما أنه لا يوجد مشاكل مياه أو صرف صحى حول المواقع الذى سيتم بها فعاليات البطولة مع العلم بان شركة الصرف الصحي تعمل على مدار 24 ساعة فى حالات الطوارئ وخلال الدورة لإنهاء أي مشكلة طارئة .

وفى الإسكندرية أكد التقرير أنه تم الإنتهاء من أعمال الاستاد بنسبة تتراوح 85 إلى 90% داخل الاستاد والسور الخارجى والبوابات والأرصفة ، كما أنه جارى العمل بميدان الإسعاف المقابل للبوابة الرئيسية للاستاد لتطويرة وعمل أماكن للوقوف السيارات و تم الإنتهاء من 80% من الأعمال ، بالاضافة إلى أنه تم تطوير الأعمدة حول الاستاد وإستبدالها بأعمدة الإنارة الديكورية الجديدة التي سيتم وضعها بمحيط الاستاد وبحديقة الإسعاف ، كما تم اعتماد و تنفيذ نموذج البلدورات الجديدة ، وفى السويس تم عمل متابعة ميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها للظهور بالمظهر اللائق أثناء البطولة و متابعة سير تطور الأعمال و نسب التنفيذ بطريق الأدبية السخنة و الطرق المحيطة بإستاد السويس حيث وصلت نسب التنفيذ ما بين 95% إلى 100% وتوريد الاشارات الضوئية والعلامات الارشادية والمضيئة للمرور وشراء بعض المستلزمات الخاصة بالحماية المدنية .

وفى محافظة الإسماعيلية وصلت نسبة التطوير والتجميل فى مجال تحسين البيئة إلى 90% ومنها أعمال ( تشجير – بلدورات – أنترلوك الأرضية – لاند سكيب الحدائق - رفع كفاءة الميادين ) وذلك بالطرق والمحاور المرورية والحدائق بالأماكن المرتبطة بالبطولة ، كما تم الانتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بالإستاد .