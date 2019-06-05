صور .. إقبال كبير على السنيمات بالإسكندرية فى أول أيام العيد

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت سينمات الإسكندرية، إقبال كبير من عدد كبير من الشباب والمراهقين منذ الصباح الباكر، لمشاهدة أفلام العيد، حيث شهدت سينمات وسط البلد بشارع فؤاد، تزايد الإقبال من الشباب.

من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة فى الشواطئ، لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطئ المجانية، لحل أى مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين، ووضع قائمة بأسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فى ذلك فورا.

كما شدد المحافظ، على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة والجهات المعنية، بتجهيز جميع الحدائق بالمحافظة والعمل على رفع كفاءتها، وتكثيف الحملات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة لرواد الحدائق، مؤكدا علي الإهتمام المستمر بمستوى النظافة والتجميل وعمل صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة .