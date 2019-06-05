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صور.. إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح

الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:42 ص
صور.. إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال
مطروح _ حسن مشالي

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شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى إقبالا كبيرا على الشواطئ والقرى السياحية فى أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوافدت أعداد كبير من الأسر من المحافظات المختلفة لقضاء إجازة العيد على شواطئ المحافظة والاستمتاع بطبيعتها المتميزة ومناخها المعتدل.

إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (4)

وأعلن اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، أن شواطئ وحدائق مطروح جاهزة بعد تطويرها لاستقبال أهالى المحافظة وزائريها خلال عيد الفطر المبارك

إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (2)

وأضاف محافظ مطروح أن جميع الخدمات متوفرة، ويتم مراقبة توافر وجودة جميع الخدمات فى مختلف القطاعات، من خلال لجان مختصة، مع رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها المستشفيات ونقاط الإسعاف على الطرق السريعة والشواطئ.

إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (1)

وأعدت أجهزة المحافظة برامج ترفيهية ورياضية بالشواطئ والنوادى والحدائق العامة بالتنسيق بين المديريات المعنية لتحقيق المتعة وإضفاء جو من السعادة لرواد تلك الحدائق وخاصة الأطفال .

إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (3)
 
إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (5)
إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (5)

 

إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (6)
 
إقبال على الشواطئ وارتفاع الإشغال فى أول أيام عيد الفطر بمطروح (7)
 

 


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