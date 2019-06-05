صور.. إقبال المواطنين على الساحات والمساجد لاداء صلاة العيد بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

توافد الآلاف من المواطنين على الساحات والمساجد بمحافظة أسوان، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفى وسط فرحة عارمه بالعيد وارتداء الأطفال الملابس الجديدة، وقام أحد الشباب بتوزيع البلح على المصلين فى الساحات لإفطار المواطنين فى صبيحة أول أيام عيد الفطر.

وقال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن الأوقاف جهزت 95 ساحة لأداء صلاة العيد فيها بنطاق محافظة أسوان، بجانب مساجد المحافظة البالغ عددهم 1978 مسجداً بشرط ألا يكون المسجد قريباً من ساحة تؤدى فيها الصلاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ساحة بها إمام أصلى وخطيب احتياطى ومؤمنة تأمين جيد بواسطة عمال الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.































































