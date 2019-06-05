سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال المواطنين على الساحات والمساجد لاداء صلاة العيد بأسوان

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:25 ص
صور.. إقبال المواطنين على الساحات والمساجد لاداء صلاة العيد بأسوان توافد المصلين
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توافد الآلاف من المواطنين على الساحات والمساجد بمحافظة أسوان، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفى وسط فرحة عارمه بالعيد وارتداء الأطفال الملابس الجديدة، وقام أحد الشباب بتوزيع البلح على المصلين فى الساحات لإفطار المواطنين فى صبيحة أول أيام عيد الفطر.

وقال الشيخ محمود قناوى، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن الأوقاف جهزت 95 ساحة لأداء صلاة العيد فيها بنطاق محافظة أسوان، بجانب مساجد المحافظة البالغ عددهم 1978 مسجداً بشرط ألا يكون المسجد قريباً من ساحة تؤدى فيها الصلاة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل ساحة بها إمام أصلى وخطيب احتياطى ومؤمنة تأمين جيد بواسطة عمال الأوقاف بالتعاون مع الجهات المعنية.

ومن جانبه، أعطى أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٤٤٩
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٤٥٢
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٤٥٥
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٥٠٠
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٥٠٦
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٥٢٤
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٥٤٥
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٥٥٣
 

 

٢٠١٩٠٦٠٥_٠٤٥٦١٢
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.46 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.48 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.50 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.53 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.55 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 4.59.56 AM
 

 

WhatsApp Image 2019-06-05 at 5.00.00 AM
 

 


ساحات

صلاه العيد

اسوان

عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

أخبار اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة