صور.. أهالى كفر الشيخ يتوافدون على الحدائق لقضاء أول أيام عيد الفطر

توافد الآلاف من أهالى كفر الشيخ للحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، خاصة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وحديقة الحيوانات وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوه وحدائق مطوبس وقناطر أدفينا، وحدائق الحامول، وعدد من المتنزهات، لقضاء اليوم الاول من ايام عيد الفطر المبارك.

وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين فى التنزه، ولجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع المدينة الممتدة من ميدان النصر مرورًا بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حتى حديقة صنعاء، وافترشت الأسر الأرض لتناول وجبة الفسيخ والرنجة، وامتطى الأطفال الجياد المنتشرة فى تلك المنطقة، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

كما تواجد الآلاف من الأسر بحديقة صنعاء وحديقة الحيوان بكفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

قال المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين فى قضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وأضاف اللواء خالد مرسى، مساعد محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الآلاف تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتى تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيراً إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق، لقضاء أيام عيد الفطر بدسوق، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وأضاف محسن الأدون، رئيس مركز ومدينة فوه أن حديقة العائلات بفوه شهدت تواجد المئات للتنزه، وقضاء أيام عيد الفطر على شاطئ نهر النيل وفى عدد من المراكب الثابتة، مشيراً إلى أن ما يحتاجه المواطنون والزائرون تم توفيره لهم.

وأكد الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشدد لرئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة والمنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها، لإنقاذ أى حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الاسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم وعلى الطريق الدولى الساحلى وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، أنه تم بإلغاء الإجازات، وانتشرت 100سيارة اسعاف مجهزة، أمام الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة ومنها حدائق صنعاء وأحمد زويل بكفر الشيخ، وبحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وبحدائق أدفينا بمطوبس، وبطول شاطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم.

وأضاف الجنزورى، كما تواجدت سيارات الإسعاف بالطريق الدولى الساحلى وروافده، وتلك السيارات مجهزة بأحدث الوسائل، كما أن طاقم الإسعاف مدرب على التعامل مع الحالات المرضية.