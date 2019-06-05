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صور.. أهالى قرية "النورس" ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:00 ص
صور.. أهالى قرية "النورس" ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب قرية النورس
بورسعيد - محمد فرج

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يعانى أهالى قرية النورس التى تقع جنوب محافظة بورسعيد، من نقص الخدمات والمرافق وحرمانهم من مياه الشرب النقية، فضلا عن عدم الاهتمام بمشكلاتهم ومطالبهم الحيوية التى تنحصر فى رصف الطرق المؤدية إلى القرية وإحلال وتجديد أعمدة الكهرباء الخرسانية المتهالكة ومياه الصرف الصحى التى تغرق الشوارع‏ وبوار الأراضى الزراعية المحرومة من مياه الرى للأراضى .‏

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (1)
نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

قرية محرومة من الخدمات

يقول السيد حامد مزارع من قرية النورس لــــ "اليوم السابع" "المواشى فى حظائر القابوطى الجديدة وخده حقها أكثر من البنى آدميين فى قريتنا المحرومة من الخدمات التى يحتاجها أكثر من 15 ألف أسرة وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى وأعمدة الكهرباء المتهالكة والأسلاك الهوائية التى تتساقط بالطريق العام .

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (2)
نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

تلوث مياه الشرب

ويضيف حسنى ربيع مزارع 55 سنه قائلا: قرية أطفلها وشبابها وفتياتها ورجالها بيشربوا من حنفية المسجد القديم فضلا عن تلوث المياه بالصرف الصحى ودى فى حد ذاتها كارثة بيئية تحتاج مراجعة المسئولين الذين وعدونا مرات عديدة بمياه شرب نقية وإحتواء الأزمة ولكن كلها وعود معسولة .

 أعمدة الإنارة متهالكة

ومن جانبهم تطرق الأهالى لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى بصفة مستمرة وسقوط أعمدة الكهرباء الخرسانية التى لم يحدث بها أى إحلال وتجديد منذ إنشاء القرية فضلا عن الأسلاك المكشوفة التى تعرض حياة المواطنين للخطر وتلف الأجهزة الكهربائية.

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (6)

نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

500 فدان محرومة من الرى

ويشير مزراعو القرية لـلــ "اليوم السابع" عن مدى حرمانهم من زراعة 500 فدان لعدم وصول مياه ترعة السلام لأراضيهم وسط تجاهل جميع الجهات المعنية لمعاناتهم مطالبين بتوفير حصة مياه الرى حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل الزراعية الشتوية والصيفية.

وناشد الأهالى من أبناء قرية "النورس" المسئولين توفير مياه شرب نقية وسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى، تمهيدا لرصف الطرق لاستفادة سكان القرية من هذه الخدمة التى حلموا بها لسنوات طويلة للقضاء على طفح مياه المجارى بالمنازل والشوارع مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض والأوبئة الخطيرة .

فيما أكد مسئول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد للــ "اليوم السابع" أن قرية النورس تحصل على حصتها من المياه النقية المطابقة للموصفات القياسية بواقع 3200 متر مكعب يوميا من محطة الإصلاح الكائنة بالكليو 8 على مدار لــــ 24 ساعة فضلا عن وجود معمل رئيسى لتحاليل المياه لمطابقة الموصفات القياسية .

وتابع مسئول بأنه جارى الانتهاء من إنشاء شبكة صرف صحى جديدة تقوم بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بدلا من المحطة الحالية المتهالكة التى لا تستوعب الكثافة السكانية بالمنطقة وإحتواء أزمة الصرف الصحى بالكامل .

 

 

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (7)
نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

 

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (8)
نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

 

resized_أهالى قرية النورس ببورسعيد يشكون نقص الخدمات وحرمانهم من مياه الشرب صور (9)
نقص الخدمات بقرية النورس ببورسعيد 

 


اهالى قرية النورس

نقص الخدمات بقرية النورس

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