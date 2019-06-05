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سقوط عصابة الباشا لتزوير المستندات الرسمية بالجيزة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:24 ص
سقوط عصابة الباشا لتزوير المستندات الرسمية بالجيزة تزوير مستندات_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بتزوير المستندات الرسمية، وبيعها لراغبي الحصول عليها، بالإضافة إلى إيهام ضحاياهم بقدرتهم على تسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط " رضا. س " شهرته الباشا، مسجل خطر، و " خالد. ع " مسجل خطر، و " سماح. م " مسجلة خطر، و " منة. م " في تزوير المستندات الرسمية، وتقليد أختام شعار الجمهورية،  وبيعها لراغبي الحصول عليها، ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة ، مقابل مبلغ 5 آلاف جنيه، وإدارتهم نشاطهم بمكتب بمنطقة الهرم.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبحوزتهم كارنيه مزور يحمل اسم وصورة المتهم الأول، مثبت بة عضو  بالمجلس الدولي العربي  لحقوق الانسان، و5 تأشيرات مزورة بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها  لدولة خليجية ، و20 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية واوراق خاصين بضحاياهم، و2 دفتر ايصالات باستلام مبالغ مالية من ضحاياهم، ومبلغ 4000 جنيه ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيق.

 


تزوير المستندات

التزوير تشكيل عصابى

الجيزة

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