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ركوب الخيل و الموتوسيكل.. أبرز مظاهر احتفال الشباب والأطفال بالعيد فى أسيوط

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:05 ص
ركوب الخيل و الموتوسيكل.. أبرز مظاهر احتفال الشباب والأطفال بالعيد فى أسيوط ركوب الخيل بأسيوط
أسيوط - محمود عجمي

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حرص العديد من الشباب والأطفال بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، على اللعب واللهو بالموتوسيكلات وركوب الخيل، وسط أجواء خيمت عليها البهجة والفرحة بأول أيام عيد الفطر المبارك.

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(1)

وقال هانى توفيق، أحد الباعة القائمين على تأجير الموتوسيكلات والخيول: "أحرص على الوقوف بالقرب من المتنزهات والحدائق العامة لتأجير الخيول والموتوسيكل للشباب والأطفال مقابل 10 جنيهات".

وكانت مئات الأسر بمحافظة أسيوط، خرجت صباح اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك إلى الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بأول أيام العيد، وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبًا لوقوع شغب أو حالات تحرش.

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(2)

ومن جانبة، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، عن استعداد جميع حدائق المحافظة والمتنزهات لاستقبال المواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك لمشاركتهم فرحتهم واحتفالاتهم بالعيد، مشيرًا إلى فتح الممشى السياحى على ترعة الإبراهيمية بحى شرق أسيوط وحديقة الإيمان بمنطقة السادات بحى غرب أسيوط، لجميع المواطنين بالمجان والتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية وطلاب المدرسة الفندقية لتوفير احتياجات المواطنين والزوار من مأكولات ومشروبات وألعاب.

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(3)

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه تم التنسيق مع مرفق الأسعاف بتوفير سيارات إسعاف للطوارئ أمام الحدائق والمتنزهات وأماكن الاحتفالات بالتنسيق مع الحماية المدنية ومديرية الأمن لتأمين الاحتفالات، فضلًا عن إنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء ومديريات الخدمات لمواجهة أية طارئ خلال الاحتفالات ومواجهة الزحام على الحدائق والمتنزهات والتشديد على تكثيف الحملات التموينية لضبط الاسواق ومحاربة الغش التجارى.

 
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احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(5)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(6)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(7)
 

 

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احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(9)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(10)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(11)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(3)

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(13)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(14)
 

 

احتفال-أهالى-أسيوط-بعيد-الفطر-بركوب-الموتوسيكلات-والخيل-(15)
 

اسيوط

ركوب الموتوسيكلات والخيل باسيوط

الاحتفال بعيد الفطر

حدائق اسيوط تستقبل المواطنين

احتفالات عيد الفطر

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