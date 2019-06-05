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رجل روسيا فى فنزويلا.. وزير الدفاع الفنزويلى وراء قوة مادورو

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:41 م
رجل روسيا فى فنزويلا.. وزير الدفاع الفنزويلى وراء قوة مادورو فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "بانم بوست" على نسختها الإسبانية إن فلاديمير بادرينو ، "رجل روسيا فى فنزويلا"، الذى يشغل منصب وزير الدفاع بفنزويلا، الرجل الرئيسى وراء قوة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو وسيكون أيضا اللاعب الرئيسى لروسيا فى البلد الكاريبى.

وقال مصدر مرتبط بالقيادة العليا لنظام نيكولاس مادورو رغم أنه قوى للغاية بالفعل فى فنزويلا ، فإنه يشارك فى القوة العسكرية مع ريميجيو سيبالوس ، القائد والأميرال فى القيادة الاستراتيجية التنفيذية للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ملتزمة "تمامًا" بالأزمة فى فنزويلا ، إلى حد أنها ، كما قالت الولايات المتحدة ، أصبحت العامل الأساسة الذى حال دون مغادرة مادورو فى 30 أبريل، عندما اندلعت انتفاضة مدنية وعسكرية بقيادة زعيم المعارضة خوان جوايدو.

وقالت الصحيفة إنه من الصعب تحديد من هو اسم رئيس فنزويلا، لكن فلاديمير باردينو ، هو الذى يسند مادورو فى السلطة ، ولكنه ليس الوحيد فهناك أيضا من كولومبيا ديوسدادو كابيلو .

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية الامريكى إليوت أبرامز هو الذى كشف أن الروس منعوا مادورو من مغادرة السلطة وتركها،  ولهذا كان سيقدم الدعم والضمانات لنيكولاس مادورو.

 


روسيا

فنزويلا

فلاديمير باردينو

ازمة فنزويلا

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