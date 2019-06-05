سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

رجال مباحث أبوتيج يلقون القبض على قاتل ابنى شقيقه بعد ساعات من الجريمة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:13 م
رجال مباحث أبوتيج يلقون القبض على قاتل ابنى شقيقه بعد ساعات من الجريمة المتهم سقط فى قبضة الشرطة
كتب عبده زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى المقدم أحمد حربى رئيس مباحث مركز أبوتيج القبض على المتهم بقتل ابنى أخيه بسبب خلافات الجيرة فى قرية دوينة دائرة المركز وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة فى الجريمة، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث أبوتيج بمكان اختفاء المتهم وبتنشيط المصادر السرية وتكثيف البحث والتحرى تأكدت المعلومات. وبإخطار العميد حمدى سالم رئيس مباحث المديرية أمر بسرعة التحرك وفق خطة محكمة تنتهى بالقبض على المتهم الذى راوغ فى الهرب بعد ارتكابه الحادث.

انطلقت قوة بإشراف العقيد خالد شريت ورئاسة المقدم أحمد حربى ومعاونيه من رجال مباحث المركز النقباء أحمد صلاح وفادى سليمان وعمرو المعبدى ومحمود القاضى، إلى مقر اختفاء المتهم فى قرية المطمر بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وألقوا القبض عليه وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة فى الجريمة واقتادوه إلى ديوان مركز الشرطة.

كان اللواء حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حربى رئيس مباحث أبوتيج، بمقتل شابين شقيقين فى قرية دوينة دائرة المركز.

وبعد إخطار النيابة العامة توجه المقدم أحمد حربى على رأس قوة من رجال المباحث إلى مسرح الحادث وتبين لهم مقتل الشقيقين "محمد وعلى. س. م " 29 و30 سنة، ويعملان مبيضى محارة على يد عمهما " عزت.م. ن " 48 سنة، مبيض محارة.

وأفادت التحريات الأولية أن خلافا نشب بين المتهم وابن شقيقه تعدى فيها الثانى على الأول بعصى ما دفعه لتجهيز سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية والتوجه بها لمقر تواجد ابنى شقيقه وإطلاق النار عليهما ما أسفر عن مقتلهما فى الحال.

بعد معاينة النيابة للجثتين أمرت بنقلهما إلى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط وتشريحهما والتصريح بدفنهما وسرعة القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الحادث.

 

 


القتل

القتل فى اسيوط

يقتل ابنى اخيه فى ابوتيج

ابوتيج

اقتل الاقارب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

اكتشفه مبكرا.. 11 علامة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب القاتل الأول فى العالم

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

أثيوبيا تشكو رئيس الاتحاد المغربي لـ"فيفا".. اعرف التفاصيل

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

فى الأعياد.. الزمالك فرحة واحدة والباقي كله عذاب

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

استخدام عقار جديد مخصص لعلاج أورام الثدى والمبيض يشفى سرطان البروستاتا

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

تألقى على طريقة ايفانكا .. ابنة ترامب تتألق بثوب أبيض وحذاء مزين بالكريستال

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

صور.. "هنعيد مع بعض".. 2002 سجين يودعون الزنازين بعفو رئاسى أول أيام العيد.. دموع وسجود على الأرض وهتافات "بنحبك يا سيسى" فى طرة.. المفرج عنهم: "تعلمنا الدرس ولن نعود للسجن مرة أخرى"

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

العيد فرحة.. اعرف أشهر أماكن خروجات المصريين فى عيد الفطر المبارك

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

احتفال مع أرواح الشهداء.. الرئيس مع أبناء الأبطال فى عيد الفطر.. السيسى يوزع الهدايا على الأطفال ويرسم علم مصر على والوجه.. ويكرم أسر مقاتلى الجيش والشرطة فى حضور رجال الدولة وفنانين ولاعبى كرة (صور)

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

ميلانيا ترامب تتألق فى ثوب أحمر .. اعرفى ثمنه

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

لحظة توقف فيها الزمن.. يد مصر أسرع من يد الإرهاب وأبطال سيناء يحبطون خطة دنيئة فى "غمضة عين".. رصاص الشرطة يسبق ضغطة انتحارى على زر التفجير وينقذ كمين العريش من بحر دم.. والمشهد رسالة حاسمة بيقظة رجال مصر

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

"ملاهى ولعب وركوب درجات".. احتفالات الأطفال بالعيد فى حديقة الفسطاط

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة افتتاح أمم افريقيا بين مصر وزيمبابوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة