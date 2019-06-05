رجال مباحث أبوتيج يلقون القبض على قاتل ابنى شقيقه بعد ساعات من الجريمة

كتب عبده زكى

ألقى المقدم أحمد حربى رئيس مباحث مركز أبوتيج القبض على المتهم بقتل ابنى أخيه بسبب خلافات الجيرة فى قرية دوينة دائرة المركز وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة فى الجريمة، وحرروا له المحضر اللازم وأحالوه إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث أبوتيج بمكان اختفاء المتهم وبتنشيط المصادر السرية وتكثيف البحث والتحرى تأكدت المعلومات. وبإخطار العميد حمدى سالم رئيس مباحث المديرية أمر بسرعة التحرك وفق خطة محكمة تنتهى بالقبض على المتهم الذى راوغ فى الهرب بعد ارتكابه الحادث.

انطلقت قوة بإشراف العقيد خالد شريت ورئاسة المقدم أحمد حربى ومعاونيه من رجال مباحث المركز النقباء أحمد صلاح وفادى سليمان وعمرو المعبدى ومحمود القاضى، إلى مقر اختفاء المتهم فى قرية المطمر بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، وألقوا القبض عليه وبحوزته البندقية الآلية المستخدمة فى الجريمة واقتادوه إلى ديوان مركز الشرطة.

كان اللواء حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حربى رئيس مباحث أبوتيج، بمقتل شابين شقيقين فى قرية دوينة دائرة المركز.

وبعد إخطار النيابة العامة توجه المقدم أحمد حربى على رأس قوة من رجال المباحث إلى مسرح الحادث وتبين لهم مقتل الشقيقين "محمد وعلى. س. م " 29 و30 سنة، ويعملان مبيضى محارة على يد عمهما " عزت.م. ن " 48 سنة، مبيض محارة.

وأفادت التحريات الأولية أن خلافا نشب بين المتهم وابن شقيقه تعدى فيها الثانى على الأول بعصى ما دفعه لتجهيز سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية والتوجه بها لمقر تواجد ابنى شقيقه وإطلاق النار عليهما ما أسفر عن مقتلهما فى الحال.

بعد معاينة النيابة للجثتين أمرت بنقلهما إلى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط وتشريحهما والتصريح بدفنهما وسرعة القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الحادث.