سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الزبادى يمنع تطور الأورام السرطانية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:00 ص
دراسة: الزبادى يمنع تطور الأورام السرطانية الزبادى - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض البكتيريا مثل "البروبيوتك" الموجودة فى الزبادى لديها خصائص مضادة للالتهابات التى تساعد على إبطاء أو وقف تطور السرطان.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress” فوجد الباحثون أن الأطباء قادرون على الحد من خطر تعرض الشخص للسرطان من خلال تحليل مستويات وأنواع من البكتيريا فى أمعائهم.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفسور روبرت شيستل من جامعة كاليفورنيا، إن البروبيوتيك يمكن وصفه لاستبدال أو تعزيز كمية البكتيريا الموجودة بالمعدة، لأنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، لافتا إلى أنه على مدى ملايين السنين، تطورت بكتيريا الأمعاء إلى نوعين وهما: الجيدة والأخرى السيئة، والأولى تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات أما الثانية تعزز الالتهابات، حيث إن الجسم البشري يحتوي على حوالي 10 تريليون خلية بكتيرية.

وأضاف الباحثون أن الحد من الالتهابات هو المفتاح لأنه يلعب دورا  حاسما فى كثير من الأمراض، بما فى ذلك السرطان والأمراض العصبية وأمراض القلب والتهاب المفاصل وداء الذئبة، وكذلك تسريع عملية الشيخوخة.


فوائد الزبادى

السرطان

فوائد السرطان

مضادات السرطان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. تحلى بالهدوء والصبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/6/2019 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

صور.. الرابحون والخاسرون من رحيل جروس فى الزمالك

احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة