دايت العيد.. هيخسسك بأمان وبدون حرمان

كتبت فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان تعانى نسبة كبيرة من السيدات من مشكلة زيادة الوزن، ويرغبن فى التخلص من هذه الزيادة للحصول على جسم رشيق ومشدود، وهذا ما يقدمه اليوم السابع لقرائه "دايت العيد"، وهو نظام غذائي يساهم ويساعد فى التخلص من زيادة الوزن، ويساعد فى الحصول على وزن مثالى، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

- وجبة الإفطار

تناول قطعة من الجبن قليل الملح + نصف رغيف من الخبز + طبق السلطة الخضراء + ثمرة من الفواكه كالتفاح.

- وجبة إضافية

يمكنك تناول 2 قطعة من الكحك مع كوب شاي بالحليب خالي من الدسم والسكر.

- وجبة الغداء

طبق كبير من السلطة الخضراء + قطعة من اللحم المشوي + 4 معالق من المكرومة + طبق كبير من الخضراوات المطهية "ني في ني".

وجبة إضافية

كوب من الشاي الأخضر أو الحليب خالي الدسم.

- وجبة العشاء

طبق كبير من السلطة الخضراء.