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خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى و 1014 فى مجال التموين

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:01 م
خلال 24 ساعة.. ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى و 1014 فى مجال التموين سرقة كهرباء - أرشيفة
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة كل أشكال الجريمة والأنشطة الإجرامية، وأسفرت عن ضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائى.

وكثفت الأجهزة الأمنية فى الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق عديد من النتائج الإيجابية، فى مقدمتها ضبط 19 قضية سرقات عامة ومخدرات وسلاح أبيض ونشل، و945 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية؟.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها فى المحافظات، عن ضبط 1014 قضية تموين متنوعة، ضبطت خلالها مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز ودقيقا مدعما ومخالفات مخابز وسلعا تموينية مدعمة وغشا غذائيا وغير غذائى، إضافة إلى مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات فى مجال اللحوم والطيور، وسلع مجهولة المصدر وسجائر وأعلاف وألعاب نارية.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 10 آلاف و485 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة، ومخالفات لشروط التعاقد، كما أسفرت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة وضبط مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف - مكبرات صوت - آلات تنبيه - إلقاء مخلفات بالطريق العام - تلويث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط 280 قضايا متنوعة، و77 قضية فى مجال الضرائب العامة وضرائب المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهى وتحرى مصلحة الضرائب.

واستطاعت الأجهزة الأمنية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى مجال مواجهة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، عن ضبط 4 قضايا أموال عامة، وضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 4 قضايا مصنفات سمعية وبصرية وملكية فكرية وبث فضائيات.


الاموال العامة

مكافحة التهرب الضريبى

الفساد المالى

سرقة كهرباء

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