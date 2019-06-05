خريطة استعداد حديقة حيوان الجيزة لاستقبال عيد الفطر × 14 معلومة

ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وخاصة حديقة حيوان الجيزة نظرا لأنها أكبر الحدائق على مستوى المحافظات لاستقبال زوار عيد الفطر.
- الغاء الاجازات والراحات لجميع الاطباء والعاملين
- تشغيل عدد 2 قطار ترفيهى لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة
- عرض الولدات والفقس الجديد ليستمتع الاطفال بمشاهدته
- زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب
- تواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها
- تواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين .
- كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.
- وجود عدد 2 سيارة مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة اى طارئ وتدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الازمات واخلاء الحديقة .
- زيادة الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة.
- تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الاسبلة لتوفير مياه الشرب النقية .
- رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وتم تزويد مبايت الحيوانات بوسائل التدفئة المناسبة لكل نوع وكذلك زيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات .
- زراعة مسطحات خضراء جديدة واضافة انواع من الزهور والزراعات الجديدة .
- التنسيق مع مرفق الاسعاف بالجيزة وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار بغرض تواجد عدد من عربات الاسعاف داخل الحديقة وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب اسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ .
- وضع صناديق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحديقة.
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