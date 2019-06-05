خريطة استعداد حديقة حيوان الجيزة لاستقبال عيد الفطر × 14 معلومة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وخاصة حديقة حيوان الجيزة نظرا لأنها أكبر الحدائق على مستوى المحافظات لاستقبال زوار عيد الفطر.