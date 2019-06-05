سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 07:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

خريطة استعداد حديقة حيوان الجيزة لاستقبال عيد الفطر × 14 معلومة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص
خريطة استعداد حديقة حيوان الجيزة لاستقبال عيد الفطر × 14 معلومة حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 ينشر "اليوم السابع"، الإجراءات التى اتخذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وخاصة حديقة حيوان الجيزة نظرا لأنها أكبر الحدائق على مستوى المحافظات لاستقبال زوار عيد الفطر.

  1.  الغاء الاجازات والراحات لجميع الاطباء والعاملين
  2. تشغيل عدد 2 قطار ترفيهى لراحة الزائرين والتنقل داخل الحديقة
  3. عرض الولدات والفقس الجديد ليستمتع الاطفال بمشاهدته
  4. زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة للدخول للتيسير ومنع تكدس الزوار على الأبواب
  5. تواجد شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى فيها
  6. تواجد شركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة أثناء تواجد الزائرين .
  7. كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات واماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.
  8. وجود عدد 2 سيارة مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة اى طارئ  وتدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الازمات واخلاء الحديقة .
  9. زيادة الاسهم الارشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة وتوفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، وزيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة وتوزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة.
  10. تجهيز دورات المياه لاستقبال الزوار كما تم صيانة الاسبلة لتوفير مياه الشرب النقية .
  11. رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وتم تزويد مبايت الحيوانات بوسائل التدفئة المناسبة لكل نوع وكذلك زيادة مصادر الطاقة للعلائق المقدمة للحيوانات .
  12. زراعة مسطحات خضراء جديدة واضافة انواع من الزهور والزراعات الجديدة .
  13. التنسيق مع مرفق الاسعاف بالجيزة وذلك من منطلق حرص الحديقة على الزوار بغرض تواجد عدد من عربات الاسعاف داخل الحديقة وذلك لمواجهة أى حالات مرضية طارئة مع وجود حقائب اسعافات أولية داخل نقاط الحديقة لمواجهة أى طارئ .
  14. وضع صناديق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحديقة.

 

 


حدائق الحيوان

حيوان الجيزة

زياره حديقه الحيوان فى العيد

حديقه الحيوان فى العيد

تذكره حديقه الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

صور.. شاهد هدايا الرئيس السيسي لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى عيد الفطر

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

الهند غير كل الدول.. "جبل القمامة" يناطح "تاج محل" فى الارتفاع .. اعرف القصة

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

أمن الشرقية: مقتل "الزونجي" المتهم بقتل معاون مباحث أبو حماد فى ليلة القدر

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

البرلمان يتصدى لكيانات التوظيف الوهمية بمواقع التواصل الاجتماعى.. نائبة تطالب بمواجهتهم: يعلنون عن وظائف وهمية نظير مبالغ مالية ويستغلون حيل عديدة.. ونواب يطالبون بتشديد العقوبات ضدهم والرقابة على صفحاتهم

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

على معلول مطلوب فى الأهلى السعودي لتعويض عبد الشافى

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

زي توم وجيرى.. لقطات طريفة لأشقاء تفننوا فى إغاظة بعضهم البعض

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

لمس أكتاف الحلقة الأخيرة.. ياسر جلال يعود مدربا للمصارعة ويطلق إيمان العاصى

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

تأجيل إعلان إعادة مباراة الترجي والوداد للعرض على الشئون القانونية بالفيفا

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أجيرى يُحدد الثانية عشر ظهر الخميس موعدا لتجمع المنتخب ببرج العرب

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

أبناء نجريج يرتدون تيشرت ليفربول.. شاهد إهداء صلاح فانلة الريدز لشقيقه

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/ 6/ 2019 برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. ثق فى نفسك

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

حظك اليوم الأربعاء 5/6/2019 برج الأسد على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.. استمتع بفترة من الهدوء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة