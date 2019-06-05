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خريجة الجامعة الأمريكية تطلب الخلع:"تحرش بصديقاتى برسائل مخلة"

الأربعاء، 05 يونيو 2019 04:00 ص
خريجة الجامعة الأمريكية تطلب الخلع:"تحرش بصديقاتى برسائل مخلة" عنف زوجي - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر،طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها،لخشيتها ألا تقيم حدود الله ،موضحة:" أن زوجها تعدى عليها بالضرب لرفضها أفعاله غير الأخلاقية  - على حد وصف الدعوى -  وانتهاك خصوصية صديقاتها ومحاولة التحرش بهن، ومعاكستهن بإرسال محتوى مخل وتعليقات مليئة بالإيحاءات الجنسية." على الفيس بوك . 

وقالت "  سمر.ع.أ" خريجة الجامعة الأمريكية:"وقعت فى حبه أثناء دراستى بالجامعة الامريكية، وتقدم إلى خطبتي،ووافق أهلى عليه،فهو شاب ميسور الحال ولديه وظيفة مرموقة،تزوجته ليبدأ مسلسل العذاب فزوجى الذى يدعي الأخلاق منحل،تربطه عشرات العلاقات مع زوجات أصدقائه ، كما أنه قام  بارسال رسائل مخلة لصديقاتى على الفيس بوك ، وحاول أن يتحرش بصديقتى  ، فضلا عن تدخل والدة زوجى فى أمورنا الخاصة ، مشيرة الى أنها زوجها رفض تطلقيها وأهلها   رفضوا التنازل عن المؤخر والمقدم والذهب المتفق عليه .               

 

 


محكمه الاسره

نصب

الاتجار بالمواد المخدرة

خلافات اسريه

العنف ضد الزوجات

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