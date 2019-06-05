حماية المستهلك : تخصيص مسئول اتصال لمتابعة غرف عمليات الجهاز بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الأسواق اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك ، كما تم تجهيز غرفة عمليات لتلقي وحل شكاوى المواطنين كما تم تخصيص مسئول اتصال للربط مع غرفة عمليات المحافظات المختلفة .

وكان رئيس جهاز حماية المستهلك قد أكد أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية من خلال سيارات الضبطيه القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق ، وأن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة من خلال تبني سياسة التوعية ،والرقابة والحماية وانتهاج اجراءات استباقية لتوعيه وتنبيه المستهلكين بالسلع الضارة ويستقبل الجهاز شكاوى المواطنين علي الخط الساخن 19588 او رقم الواتس اب " المواطن رقيب " 01281661880 أو من خلال التطبيق الألكتروني "حماية المستهلك" علي متجر google play للهواتف الذكية.