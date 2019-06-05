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حكومة النمسا تعقد أول اجتماع بتشكيلها الجديد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:35 ص
حكومة النمسا تعقد أول اجتماع بتشكيلها الجديد المستشارة الفيدرالية النمساوية بيرجيته بيرلاين

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عقدت الحكومة النمساوية الجديدة، برئاسة المستشارة الفيدرالية بيرجيته بيرلاين، أول اجتماع لها اليوم عقب توليها مقاليد السلطة في البلاد، فيما تترقب الأوساط السياسية عملية التصويت على منح الثقة للحكومة في البرلمان خلال جلسة غد /الخميس/.
وقالت مصادر في المستشارية النمساوية اليوم /الأربعاء/ إن المستشارة بيرلاين أكدت أن أجواء الاجتماع - الذي استمر أقل من ساعة - كانت ممتازة، وأن الحكومة بدأت بدراسة العديد من الملفات الهامة .
وأشارت المستشارة الى أن الحكومة لن تتواصل مع الإعلام بشكل واسع قبل أن تحوز الثقة في البرلمان خلال جلسة غدا.
من جانبه، قال وزير الداخلية فولفغانغ بيشورن إن الاجتماع كان إيجابيا، وأن الحكومة الجديدة ستعمل في إطار من الشفافية الكاملة وأنه طرح القرار الخاص برفع سريلانكا من قائمة بلدان المنشأ الآمنة وحظى بموافقة الحكومة .
من جانبها أكدت وزيرة التعليم إيريس إليسا أن اجتماع الحكومة جاء فى أجواء "طبيعية وطيبة".


النمسا

بيرجيته بيرلاين

الحكومة النمساوية الجديدة

فيينا

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