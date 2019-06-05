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تعرف على استعدادت مديريات الأوقاف بالمحافظات لعيد الفطر المبارك

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:10 ص
تعرف على استعدادت مديريات الأوقاف بالمحافظات لعيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف - صورة ارشيفية
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت  وزارة الأوقاف ، أن الاستعداد لصلاة عيد الفطر المبارك تجرى على قدم وساق في جميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية ، وأن هناك حالة استعداد قصوى بجميع المديريات للوفاء بحق إقامة شعيرة صلاة العيد ، داعية جميع المصلين إلى تعظيم شعائر الله ، وعدم المتاجرة بها لتحقيق مكاسب فانية لا تتسق وجلال شعائر الله ، " ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " ، محذرة من أي محاولة للافتئات على شعائر الله عز وجل بإخراجها من كونها أمرا تعبديا خالصا لله وحده إلى محاولة تحقيق مكاسب زائلة شخصية أو حزبية .

 

 


وزارة الاوقاف

صلاة العيد

ساحات العيد

شعائر الله

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