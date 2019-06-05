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تدريب 1200 مبرمج شاب بـ30 مليون جنيه.. وتدشن منتخب للمسابقات العالمية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:27 م
تدريب 1200 مبرمج شاب بـ30 مليون جنيه.. وتدشن منتخب للمسابقات العالمية حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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قال حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن مبادرة مبرمجى المستقبل لطلاب الصف الأول الثانوى، تشمل تدريب 1200 طالب فى مرحلتها الأولى عبر منحة 3 أشهر، يليها تصفية العدد إلى 400 ثم 100 ثم اختيار 50 طالبا.

وأضاف "عثمان"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة تستعد لتدشين منتخب مصر للبرمجة، المقرر أن يضم 50 طالبا متميزا من المشاركين فى مسابقة "مبرمجى المستقبل"، وذلك للمشاركة فى كل مسابقات البرمجة العالمية من خلال فريق قوى ومُعدّ بشكل جيد.

وأكد نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن كل الطلاب المختارين فى المرحلة الأولى من المبادرة، وعددهم 1200 طالب سيدخلون التصفيات، سيستفيدون من البرنامج، سواء بالعمل الحر أو العمل فى شركات عالمية. متابعا: "ستتحمل إيتيدا قيمة التدريب وتوفره مجانا لطلاب الصف الأول الثانوى، وذلك بواقع 26 ألف جنيه للطالب الواحد، بتكلفة إجمالية تتجاوز 31 مليون جنيه".


صناعة التكنولوجيا

المسابقات العالمية

مسابقات البرمجة

منح للتدريب على البرمجة

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