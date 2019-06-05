انتشال جثة شاب غرق فى أحد مصارف دمياط أثناء نزهة احتفالية بالعيد

دمياط - عبده عبد البارى

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة دمياط، من انتشال جثة لشاب من مصرف تفتيش السرو العمومى، أمام قرية الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

وتبين أن المتوفى يدعى حسام إبراهيم، 24 سنة، يعمل سائقا، وكان يحتفل بالعيد مع ثلاثة من أصدقائه بينما غرق مركبهم فى المصرف، ونجح رجال الإنقاذ النهرى فى إنقاذ أصدقائه.

حررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة، ونُقلت جثة المتوفى إلى الوحدة الصحية بتفتيش السرو، وأكد التقرير الطبى الظاهرى أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وجارٍ إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.