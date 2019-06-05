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النيابة تطالب بسرعة التحريات حول سائق سرق سيارة من ميكانيكى بالخليفة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:46 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات حول سائق سرق سيارة من ميكانيكى بالخليفة كلابش-ارشيفية
كتب سليم على

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طالب نيابة الخليفة والمقطم، سرعة تحريات رجال المباحث حول سائق سرق سيارة من ميكانيكى، أثناء إصلاحها بدائرة القسم. 

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه قام بتسليم السيارة ملكه لميكانيكى لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه. 
 
وباستدعاء الأخير وسؤاله اتهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بسرقة السيارة المُشار إليها عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة والإستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والإستيلاء عليها ولاذ بالفرار.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بالهرم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 


عقوبه السرقه

جرائم سرقة بالإكراه

الخليفة

نيابة الخليفة

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