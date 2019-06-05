الملكة إليزابيث تحيى الذكرى 75 ليوم الإنزال البحرى بحضور ترامب وميركل وماكرون

كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

شهدت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بجانب عدد من زعماء العالم، منهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، إحياء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال، أكبر عمليات إنزال بحرى فى التاريخ وساعدت على إنهاء الحرب العالمية الثانية.

الملكة تتوسط ترامب والأمير تشارلز



ووقفت الملكة وابنها الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا ورؤساء دول ورؤساء وزراء يصفقون لقدامى المحاربين الذين كانت ستراتهم مزينة بميداليات وهم يقفون على مسرح كبير بجوار حرس الشرف بعد عرض فيلم عن عمليات الإنزال فى نورماندى.

كلمة الملكة اليزابيث







وقالت الملكة إليزابيث، 93 عاما، التى كانت ترتدى ثوبا وردى اللون "جيل الحرب.. جيلى، يتحلى بالمرونة وأنا سعيدة لكونى معكم فى بورتسموث اليوم"، مضيفة: "البطولة والشجاعة والتضحية لمن فقدوا أرواحهم لن تُنسى قط، بكل تواضع وسعادة ونيابة عن البلاد بأكملها بل العالم الحر بأكمله أقول لكم جميعا.. شكرا".

كلمة الملكة اليزابيث



وحضر ترامب إلى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مراسم الاحتفال الذى جاء فى اليوم الأخير من زيارة دولة لبريطانيا يقوم بها مع زوجته ميلانيا، كما حضر المراسم أيضا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون إضافة إلى ميركل وزعماء وشخصيات كبرى من عشر دول أخرى.

حديث الملكة مع أحد المحاربين القدماء



كان أكثر من 150 ألفا من قوات التحالف قد انطلقت من بورتسموث والمنطقة المحيطة بها فى الساعات الأولى من يوم السادس من يونيو حزيران عام 1944 لبدء هجوم جوى وبحرى وبرى على نورماندى أدى فى نهاية الأمر إلى تحرير غرب أوروبا من النظام النازى.



الأمير تشارلز







الطيران الجوى يستعرض فى يوم الإنزال







العروض الجوية فى يوم الإنزال







العروض الفنية فى الاحتفال







العروض الفنية







الملكة اليزابيث







الملكة اليزابيث خلال كلمتها بالاحتفال







الملكة اليزابيث







الملكة تستمع لأحد المحاربين القدماء







ترامب والأمير تشارلز







ترامب واليزابيث وتشارلز







ترامب وميركل







تريزا ماى خلال الحفل







جانب من العروض الجوية







جانب من عروض يوم الإنزال







حديث الملكة مع أحد المحاربين القدماء







حديث ودى للملكة مع المحاربين القدماء







عروض فنية فى يوم الإنزال







كلمة الملكة اليزابيث





