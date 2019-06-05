المسلمون فى كوريا يحتفلون بعيد الفطر بأداء صلاة العيد بمسجد سول

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احتفل المسلمون فى كوريا الجنوبية بعيد الفطر المبارك بأدائهم صلاة العيد التى أقيمت فى مسجد سول المركزى فى حى إيتوان فى العاصمة فى الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المسلمين من مختلف الجنسيات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالإضافة إلى عدد قليل من المسلمين الكوريين تجمعوا فى المسجد الوحيد فى العاصمة سول، قبل موعد الصلاة، وسرعان ما اكتظ صحن المسجد وفناءه بالمصلين.

وقدم الإمام الكوري الجنسية عبد الرحمن لي جو-هوا في خطبة صلاة العيد تهانيه الخاصة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقدوم عيد الفطر الذي جاء بعد انقضاء شهر رمضان الفضيل الذي أمضاه المسلمون بالصبر على الجوع والعطش نهارا وصلاة التراويح ليلا وصلاة القيام في العشر الأواخر والانقطاع للعبادة.

وقال الإمام لي: "إن أيام العيد هي أيام الرفاهية الاجتماعية وأيام السعادة والفرح الدينية. وأن الزكاة والصدقات الممنوحة للإخوة والأخوات المحتاجين في شهر رمضان تجعل كل من الفقراء والأثرياء سعداء خلال أيام العيد، إلى جانب عبادة الله سبحان وتعالى، ويولي الإسلام أهمية كبيرة لقيم الحب والصداقة والإخاء والوحدة والعمل الجماعي".

وتابع: إن هناك سلاما ورحمة عند تجمع المسلمين، بينما يسود حزن أليم عندما يفترقون، كما هو موضح في الإسلام، وعلينا أن نواصل روح الأخوة والتعاون، وأن نستمر في الحفاظ على العادات والسلوكيات الجيدة التي طورناها خلال شهر رمضان. ويجب ألا ننسى حقيقة أن هذه الدنيا مؤقتة وزائلة بينما الآخرة أبدية.

وفقا لاتحاد المسلمين الكوريين، يبلغ عدد المساجد الإسلامية في كوريا 17 مسجدا موزعة في المدن، إلى جانب 80 مصلى.

ويبلغ عدد المسلمين في البلاد حوالي 110 آلاف شخص، منهم حوالي 40 ألفا من المسلمين الكوريين، حسب تقرير "أوضاع الأديان في كوريا عام 2018" الصادر عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية.