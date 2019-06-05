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المرور: رادارات ثابتة ومتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:51 ص
المرور: رادارات ثابتة ومتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة على الطرق السريعة رادار مراقبة لسرعة السسيارات الزائدة _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، من تواجد الخدمات الأمنية بالطرق والشوارع الرئيسية، مع تفعيل جميع الرادارات الثابتة والمتحركة لمنع القيادة بسرعة زائدة، وسيتم وضع أكمنة أعلى الطرق السريعة لرصد قائدى المركبات، مما لا يلتزمون بالسرعات المقررة لها أعلى الطرق خلال احتفالات عيد الفطر.

وتواجدت الحملات المرورية، بشكل مكثف على الطرق السريعة، الرابطة بين القاهرة الكبرى والمحافظات لرصد المخالفات المرورية، ومتابعة الحالة المرورية لمنع وجود أى عوائق تتسبب فى تباطؤ الحركة المرورية، أمام المركبات خلال رحلات الذهاب والعودة خلال تنقلات المواطنين. 

وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق والمحاور وتفعيل دور خدمة الإغاثة ومراقبة السرعة للعمل على تقليل الحوادث وتوعية مستخدمى الطرق، كما تم تحديد الطرق المتوقع زيادة حركة المرور عليها وهى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى والزراعى، وطريق القطامية العين السخنة وطريق السويس القاهرة الصحراوى، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى.


حملات مرورية

عيد الفطر

اخبار مصر

تامين رحلات المواطنين

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