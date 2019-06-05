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القبض على عاطل وراء سرقة حقيبة مشغولات ذهبية من داخل سيارة بمدينة نصر

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:26 م
القبض على عاطل وراء سرقة حقيبة مشغولات ذهبية من داخل سيارة بمدينة نصر مديرية امن القاهرة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل قام بسرقة حقيبة من داخل سيارة، كانت متوقفة أسفل عقار بعد كسر زجاجها فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من تاجر إكسسوارات 35 سنة مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه وسرقة (حقيبة بداخلها جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مجموعة من الساعات الرجالى - 6 غوايش ذهب) توقفها أسفل العقار  سكنه.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحيازة "عاطل 26 سنة ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات" .
 
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من النظارات الرجالى و 3 هواتف محمولة) من داخل سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة.  
 
 

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