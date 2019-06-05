كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من القبض على سائق سرق سيارة من ميكانيكى أثناء إصلاحها بالخليفة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، بأنه قام بتسليم السيارة ملكه لميكانيكى لإصلاحها بالورشة ملكه الكائنة بدائرة القسم، وبتاريخ البلاغ أخطره الأخير باكتشافه سرقة السيارة من داخل الورشة ملكه.

وباستدعاء الأخير وسؤاله اتهم سائق مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" بسرقة السيارة المُشار إليها عقب قيامه بمغافلة أحد العاملين بالورشة والإستيلاء على مفتاح تشغيل السيارة، والإستيلاء عليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السيارة بمكان إخفائها بجراج كائن بأحد العقارات بالهرم، وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.