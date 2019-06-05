العثور على جثة سائق مقتول فى المرج

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة موقع العثور على جثة سائق "توك توك"، مقتول وملقى بمنطقة مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج.

وكشف مصدر أمنى أن المجنى عليه هو "س. م"، سائق توك توك، عثر عليه مقتولا وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول وملقى خلف أحد المخازن بمنطقة مؤسسة الزكاة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنها جثة سائق توك توك، وتبين أنه متغيب منذ الأمس، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.