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السعودية توزع كسوة العيد للنازحين فى محافظات اليمن

الأربعاء، 05 يونيو 2019 12:26 م
السعودية توزع كسوة العيد للنازحين فى محافظات اليمن جانب من توزيع كسوة العيد على نازحى اليمن
كتبت إيمان حنا

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وزعت المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كسوة العيد فى عدد من المحافظات اليمنية، منها البيضاء والجوف، بحسب وكالة "واس" السعودية.

ووزع المركز 24 ألف كسوة للمتضررين والنازحين فى مدينة البيضاء ومديريات ذى ناعم والزاهر والصومعة رداع وأقيفة ومكيراس صباح والرياشية والسوادية والطفة التابعة لمحافظة البيضاء. كما وزع 24 ألفا أخرى للمتضررين والنازحين في مناطق الحزم، والمنطقة الشرقية، والغيل، والمصلوب، والمتون، والحلق، وعائض السليل، واللوز، التابعة لمحافظة الجوف.


مركز الملك سلمان

اليمن

النازحين

السعودية

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