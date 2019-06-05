الرقابة على الواردات تفحص 15 مليون طن خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2019

كتب - إسلام سعيد

قال تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن معامل الهيئة فحصت 84 ألفا و250 رسالة معمليا خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2019 بإجمالى 15 مليونا و660 ألفا و345 طنا.

وأشار التقرير إلى قبول 82 ألفا و853 رسالة بإجمالى 15 مليونا و645 ألفا و450 طنا، ورفض 1397 رسالة بإجمالى 14 ألفا و895 طنا، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأوضحت مؤشرات أداء الهيئة، أن المعامل الصناعية فحصت 52 ألفا و967 رسالة صناعية بإجمالى 3 ملايين و404 آلاف و229 طنا خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019، قبلت منها 52 ألفا و510 رسائل بإجمالى 3 ملايين و400 ألف و917 طنا، وكانت أهم الأصناف المقبولة: قطع غيار السيارات، والملابس، وأدوات المائدة، بينما رفضت 457 رسالة بإجمالى 3 آلاف و311 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة: الشنط والمحافظ والأحذية، والفلاتر والأدوات الكهربائية.

وفيما يتعلق بالمعامل الغذائية، فحصت الهيئة 31 ألفا و283 رسالة بإجمالى 12 مليونا و256 ألفا و116 طنا خلال الفترة نفسه، قبلت منها 30 ألفا و343 رسالة بإجمالى 12 مليونا و244 ألفا و532 طنا، وكانت أهم الأصناف المقبولة: الحبوب، واللحوم، والأسماك والزيوت والدهون النباتية، ورفضت 940 رسالة بإجمالى 11 ألفا و584 طنا، وكانت أهم الأصناف المرفوضة: التفاح الطازج، والسمك، وإضافات الأعلاف، ورقائق الذرة، والكبدة والكلاوى المجمدة، والسكر البنّى، والجبن بأنواعه، والبابريكا، والعطور، وزبدة الفول السودانى، والعنب الطازج، ومستحضرات التجميل، واللوز بقشره، والحلوى الجافة، والمربى، والكاليمارى، والتين المجفف، والأرز البسمتى والشيكولاتة.