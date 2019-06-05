التحقيق مع 11 طبيبا وممرضة فى شبين القناطر لتغيبهم عن العمل أول أيام العيد

القليوبية - إبراهيم سالم

أحال الدكتور سيد مراد، مدير عام المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، 11 طبيبا وممرضة فى مستشفى شبين القناطر العام للتحقيق، لتغيبهم عن العمل وخروجهم دون إذن من النوبتجية الخاصة بهم فى أول أيام عيد الفطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح "مراد" أنه فاجأ مستشفى شبين القناطر بزيارة ميدانية اليوم، للاطمئنان على سير العمل فى أول أيام العيد، ولاحظ غياب عدد من الأطباء والتمريض، فأمر بالتحفظ على دفتر الحضور والانصراف، كما قرر التحقيق مع فنى المعمل فى المستشفى لغيابه عن عمله.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه رفع حالة الاستعداد فى مستشفيات المحافظة إلى الدرجة القصوى، والأمر نفسه فى قطاعات بنوك الدم والإسعاف، مع إلغاء الإجازات وتحديد النوبتجيات لكل الأطباء وأطقم التمريض والإداريين بالمستشفيات المختلفة.