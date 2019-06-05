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الإسكان: تخصيص أكثر من 270 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص
الإسكان: تخصيص أكثر من 270 ألف شقة لمحدودى الدخل حتى الآن مشروع إسكان - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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كشف المهندس صلاح حسن، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم تخصيص أكثر من 270 ألف شقة لمحدود الدخل حتى الآن.

وأضاف المهندس صلاح حسن، لـ"اليوم السابع" أنه يتم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين، فور الانتهاء من أعمال الاستعلام الميدانى والائتمانى.

وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، التى متاح بها كراسات شروط الاعلان الحادى عشر، قال الكراسات متاحة فى الأماكن التالية، فى محافظة بنى سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسى – الفشن فرعى – ببا الرئيسى – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسى – الواسطى فرعى – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل)، وفى محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسى – منفلوط الرئيسى – منقباد – أسيوط الرئيسى – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسى – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – شارع التحرير – مدينة ناصر – حى الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادى – نجع حمادى فرعى – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العمارى – الزينة قبلى – الزينة بحرى – الأقصر الرئيسى – سيدى أبوالحجاج).


وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

الاعلان الحمادى عشر

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