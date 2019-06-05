الأردن يدين بناء إسرائيل 800 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

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أدانت الأردن، اليوم الأربعاء بشدة قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى - حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة؛ خرقا للقانون الدولى، وخطوة لا شرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين".

وشدد الصفدى على أنه يجب على المجتمع الدولى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.