سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يدين بناء إسرائيل 800 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:20 م
الأردن يدين بناء إسرائيل 800 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة القدس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الأردن، اليوم الأربعاء بشدة قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى - حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - "ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة؛ خرقا للقانون الدولى، وخطوة لا شرعية تستهدف تغيير الهوية العربية للمدينة المحتلة تعمق التوتر وتقوض جهود تحقيق السلام وفق حل الدولتين".
وشدد الصفدى على أنه يجب على المجتمع الدولى ممارسة ضغوط فاعلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.


القدس

الأردن

الاستيطان الإسرائيلى

أيمن الصفدى

أخبار العرب

عرب وعالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية الجزء «2».. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

المواطنون يحتفلون بأول أيام العيد على محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر (صور)

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

شاهد.. الرئيس السيسى يصافح أطفال الشهداء ويلتقط الصور التذكارية معهم

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

فى ثوب من الكسندر ماكوين.. كيت ميدلتون خبيرة ارتداء ملابس بالمناسبات الرسمية

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

عامان على المقاطعة العربية للنظام القطرى.. الرباعى العربى ينجح فى مواجهة الدويلة الخليجية الداعمة للإرهاب.. رفض شعبى لدور الحمدين فى الدول العربية ومطالبات بإسقاط نظام تميم.. واقتصاد الدوحة يواصل الانهيار

مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور)

مع تكبيرات العيد.. العيون الساهرة تسطر ملحمة بطولية على أرض الفيروز.. مقتل 5 كوادر إرهابية استهدفوا كمينًا بالعريش.. قوات الأمن تتبع سير العناصر الهاربة.. واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين (صور)

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

ضحك ولعب وسيلفى.. مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر.. صور

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

تشييع جنازة الفنان محمد نجم من مسجد مصطفى محمود عصر اليوم

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 46 مليار جنيه

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

وداعا "نجم" الكوميديا.. رحيل محمد نجم فى أول أيام عيد الفطر بعد صراع مع المرض.. قدم عشرات من المسرحيات الكوميدية وأسس مدرسة خاصة فى فن الضحك.. "شفيق يا راجل" إيفيه لن ينساه المصريون

فرحة العيد فرحتين فى "نجريج".. استقبال حار لـ"صلاح" فور وصوله منزله.. نجم ليفربول يلتقى مكتشفه ويهدى تى شيرت الريدز لشقيقه وبعض الشباب.. سيدة عجوز تقدم قصيدة مدح فى محمد صلاح أمام منزله قبل أداء صلاة العيد

فرحة العيد فرحتين فى "نجريج".. استقبال حار لـ"صلاح" فور وصوله منزله.. نجم ليفربول يلتقى مكتشفه ويهدى تى شيرت الريدز لشقيقه وبعض الشباب.. سيدة عجوز تقدم قصيدة مدح فى محمد صلاح أمام منزله قبل أداء صلاة العيد

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

"شمبانزى بيشوف إنستجرام".. شاهد أغرب 7 فيديوهات لطرازان مع الحيوانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة