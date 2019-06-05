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اعرف أعراض الغرغرينا وعالجها قبل حدوثها

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 ص
اعرف أعراض الغرغرينا وعالجها قبل حدوثها الغرغرينا
كتبت فاطمة خليل

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الغرغرينا من الحالات الصحية الخطيرة التى يؤدي فيها فقدان إمداد الدم إلى موت أنسجة الجسم، ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، ولكنها تبدأ عادة في أصابع القدمين والقدمين والأصابع واليدين، بحسب ما ذكر موقع هيئة الصحة البريطانية NHS.

ويمكن أن تحدث الغرغرينا نتيجة للإصابة أو مرض مزمن يؤثر على الدورة الدموية.

اعراض الغرغرينا

اعراض الغرغرينا
 

أعراض الغرغرينا

-احمرار وتورم في المنطقة المصابة.

-فقدان الإحساس أو ألم شديد في المنطقة المصابة.

-تقرحات في المنطقة المصابة التي تنزف أو تنتج صديد له رائحة كريهة.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالغرغرينا ، خاصة بعد الإصابة الخطيرة ، ولكن هناك مجموعات معينة من الأشخاص أكثر عرضة للخطر.

وهؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يمكن أن تؤثر على الأوعية الدموية ، مثل: مرض السكري، تصلب الشرايين، مرض الشرايين المحيطية، رينود.


اعراض الغرغرينا

الغرغرينا

خطر الاصابة بالغرغرينا

الاصابة بالغرغرينا

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