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استمرار عمل حملة 100 مليون صحة طوال أيام العيد فى 305 نقاط بالجمهورية

الأربعاء، 05 يونيو 2019 10:50 م
استمرار عمل حملة 100 مليون صحة طوال أيام العيد فى 305 نقاط بالجمهورية حملة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة ريهام غلام مستشار وزير الصحة والسكان لشئون تعزيز الرعاية الصحية إستمرار حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سى والأمراض غير المعدية طوال أيام العيد بالتجمعات الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادى ومراكز الشباب .

وقال الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزيرة الصحة لـ "اليوم السابع"، إن نقاط المسح الرئيسسية ستبقى طوال أيام العيد فى تمركزاتها مؤكدة أنه تم تزويدها بالكواشف اللازمة لعملية المسح وتابعت : جميع الخدمات تقدم بالمجان .

وتابعت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزيرة الصحة، أن العلاج متوفر فى مراكز الإحالة ولا يتم الانتصار فى الصرف لاستخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، وإنما يتم صرف العلاج وخصمة بعد صدور القرار .


100 مليون صحة

العيد

النوادى

الجوامع

النقاط الثابتة

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