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اسباب تورم اللثة عديدة منها الحمل

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص
اسباب تورم اللثة عديدة منها الحمل اسباب تورم اللثة منها العدوى والحمل
كتبت إيناس البنا

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تورم اللثة من أبرز الأمراض التى تصيب اللثة، إذا أصبحت اللثة متورمة، فقد تبرز أو تنتفخ، وعادة ما يبدأ التورم فى اللثة حيث تحتك اللثة بالسن.

انتفاخ اللثة وفقا لتقرير موقع "healthline" ، يحدث عندما ما تكون متهيجة أو حساسة أو مؤلمة، كما قد يتلاحظ أيضًا أن وجود نزيف باللثة بسهولة أكبر عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو التنظيف بالخيط الطبى .

اسباب تورم اللثة 2
اسباب تورم اللثة 

اسباب تورم اللثة
 

التهاب اللثة هو السبب الأكثر شيوعا لتورم اللثة، كثير من الناس لا يعرفون أن لديهم التهاب اللثة لأن الأعراض يمكن أن تكون خفيفة للغاية ومع ذلك ، إذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي التهاب اللثة في النهاية إلى حالة أكثر خطورة تسمى التهاب اللثة وفقدان الأسنان المحتمل.

غالبًا ما يكون تورم اللثة ناتجًا عن سوء النظافة الفموية ، والذي يسمح للبلاك بالتراكم على خط اللثة والأسنان،  البلاك هى طبقة من البكتيريا وجزيئات الطعام المودعة على الأسنان مع مرور الوقت،  إذا بقيت البلاك على الأسنان لأكثر من بضعة أيام  يتكون الجير، طبقة الجير هو تصلب البلاك، لا يمكن إزالته عادة بالخيط والتنظيف بمفرده.

تورم اللثة
تورم اللثة

الحمل

يمكن أن يحدث تورم اللثة أيضًا أثناء الحمل، لأن الهرمونات التي ينتجها الجسم أثناء الحمل قد يزيد من تدفق الدم في اللثة، هذه الزيادة في تدفق الدم يمكن أن تسبب تهيج اللثة بسهولة ، مما يؤدي إلى تورم، يمكن لهذه التغيرات الهرمونية أن تعيق قدرة جسمك على محاربة البكتيريا التي تسبب عادة التهابات اللثة.

سوء التغذية
 

يمكن أن يسبب نقص في الفيتامينات ، وخاصة الفيتامينات B و C ، تورم اللثة فعلى سبيل المثال ، يلعب فيتامين C دورًا مهمًا في صيانة وإصلاح أسنانك واللثة. إذا انخفضت مستويات فيتامين C لديك بشكل كبير ، فيمكنك الإصابة بأمراض اللثة.

عادات تسبب تورم اللثة
عادات تسبب تورم اللثة

العدوى

يمكن أن تسبب الالتهابات التي تسببها الفطريات والفيروسات تورم اللثة، فإذا كنت تعاني من الهربس ، فقد يؤدي ذلك إلى حالة تسمى التهاب اللثة الحاد الهربسي الحاد ، مما يؤدي إلى تورم اللثة.


تورم اللثة

اسباب تورم اللثة

التهاب اللثة

الفيروسات

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