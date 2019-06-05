احتفالا بعيد الفطر.. محمد بن راشد فى صورة تذكارية مع أحفاده

إيمان حنا

ظهر محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فى صورة عائلية مع أحفاده بمناسبة عيد الفطر المبارك .

نشر الصورة نجله حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى (رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي)، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ويحرص الشيخ محمد بن راشد على الاجتماع بشكل منتظم مع أفراد عائلته خاصة الأفراد وكثيرا ما يظهر مع أبنائه وأحفاده فى صور تعبر عن رباط المحبة والألفة التى تجمع أفراد العائلة الحاكمة فى الإمارات .