إلغاء رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بسبب رياح محملة بالأتربة

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، إنعدام الرؤية منذ الصباح الباكر فى سماء المدينة، الأمر الذى أدى لتوقف حركة ونشاط البالون الطائر فى سماء مدينة الأقصر، وتم إلغاء أكثر من 20 رحلة بالون، كانت من المقرر أن تخرج وتحمل حوالى 500 سائح أجنبى ومصرى، وذلك مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتم على الفور رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية، وأعلنت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، عن وقف حركة إقلاع ووصول الطائرات لمطار البالون الطائر بسبب سوء حالة الطقس وعدم وضوح الرؤية فى السماء، وذلك طبقا لرصد الأحوال الجوية من برج مطار الأقصر الدولى تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب.