إصابة ربة منزل ونفوق 22 رأس ماشية بحريق التهم 3 منازل بجهينة فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشة مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بـ3 منازل بناحية مركز جهينة غربى سوهاج، نتج عنه إصابة ربة منزل باختناق ونفوق 22 رأس ماشية وكمية من الطيور واحتراق كمية من المنقولات.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل، نتج عنه نفوق بعض الحيوانات وإصابة سيدة، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق بمنزل ملك "محمد . م . ا .م" 51 سنة عامل، وامتد الحريق لمنزلين متجاورين ملك "سليم . م . م" ومنزل "أحمد .ا . م" ونتج عن الحريق نفوق 20 رأس غنم و2 جاموسة واحتراق كمية من التبن والبوص والأدوات المنزلية والأثاث بمنزل الأول، واحتراق كمية من أفلاق النخيل والطيور والأثاث والأدوات المنزلية بمنزل الثانى ونفس الخسائر بمنزل الثالث.

كما نتج عن الحريق أيضا إصابة "هبة . م . أ . ع" بحالة اختناق وتم نقلها لمستشفى جهينة المركزى للعلاج والحالة العامة للمصابة مستقرة، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار الطب البيطرى، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.