إحدى الغارمات المفرج عنهن: شكراً للرئيس أنه دفع ديونى وربنا يخليه لينا

كتب محمود عبد الراضى – كريم صبحى

شهد حفل العفو عن السجناء فى أول أيام عيد الفطر، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حالات انسانية، حيث انسابت دموع المفرج عنهم لحظة رؤية ذويهم .

وقالت إحدى المفرج عنهن أنها قضت فى السجن 3 أشهر ، وتم الإفراج عنها بموجب العفو الرئاسى للرئيس عبد الفتاح السيسى ،مشيرة الى أنها سيدة مطلقة واضطرت للأقتراض من أحد الأشخاص للأنفاق على اطفالها فتم حبسها بسبب تراكم الديون، الا أن الجهات المختصة تواصلت مع الاشخاص ممن لهم الديون وتم سداد الديون لهم والتنازل عن القضايا ضدى.

ووجهت المفرج عنها بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسى على قضاء العيد مع أطفالها قائلة "شكرا للرئيس انه دفع ديونى وربنا يخليه لينا " .

وشهد الحفل مشاهد إنسانية، حيث انسابت دموع المفرج عنهم وأسرعوا نحو ذويهم بالأحضان، وهتفوا باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفرجت مصلحة السجون، فى أول أيام عيد الفطر، عن 2002 نزيل ونزيلة بالسجون، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 269 لسنة 2019 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.

وشهد حفل الافراج عن السجناء بسجون طرة، الإفراج عن 139 نزيلا "126 رجال ـ 13 سيدات" من الغارمين بعد سداد ديونهم بتمويل من صندوق "تحيا مصر" على نحو يبرز اهمية مبادرة رئيس الجمهورية ويجسد تنامي أطر التكافل الإجتماعي بين المصريين.

كما تم الإفراج بالعفو عن 595 نزيل، والإفراج تحت شرط عن 268 نزيل، ليبلغ إجمالي المستفيدين من العفو والإفراج تحت شرط والغارمين والغارمات 2002 نزيل ونزيلة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.