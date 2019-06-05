أول فوتوسيشن لعروسين على كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج فى العيد

كتب على عبد الرحمن تصوير السعودى محمود

شهد كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج ، إقبال المئات من الأسر المصرية الذين حرصوا على قضاء أول أيام العيد أعلى الكوبرى الجديد الذى يعد تحفة فنية فى مجال هندسة الكبارى، وأعرض كوبرى معلق فى العالم.

وحرص عروسان على التقاط صور تذكارية أعلى محور روض الفرج وعلى الممشى الزجاجى فى أول فوتوسيشن لعروسين خلال عيد الفطر على محور روض الفرج، مؤكدين أنهم اختاروا كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج الذى انضم لموسوعة جينيس للأرقام القياسية ليشهد توثيق بداية حياتهما الزوجية الجديدة.

وكان قد شهد كوبرى تحيا مصر بمحور روض الفرج ، إقبال مئات المواطنين فى أول أيام عيد الفطر منذ الصباح الباكر ، حيث تحول الكوبرى إلى كرنفال شبابى وعائلى.