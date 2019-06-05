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أكثر الأماكن رعبا.. جزيرة الثعابين بالبرازيل جمال الطبيعة وسم الثعابين القاتل

الأربعاء، 05 يونيو 2019 08:36 م
أكثر الأماكن رعبا.. جزيرة الثعابين بالبرازيل جمال الطبيعة وسم الثعابين القاتل جزيرة الثعابين - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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نسمع  كثيرا عن الأماكن المرعبة فى العالم، ولكن لا يوجد بينا من حاول الاقتراب من هذه الأماكن أو حتى حاول التعرف عليها؛ ومن أجل ذلك يأخذنا هذا التقرير فى رحلة سريعة للتعرف فى حلقات يومية عبر اليوم السابع، واليوم نتعرف على جزيرة الثعابين بالبرازيل التى سنتعرف عليها من خلال السطور التالية :-

على الرغم من أن الجزيرة فى غاية الجمال والهودء إلا أن يسكنها مجموعة كبيرة من الثعابين السامة والقاتلة تصل إلى 4 آلاف ثعبان خاصة الثعبان الذهبى المسئول عن 90% من جميع الوفيات الناجمة عن لدغات الأفاعى فى البرازيل ويرجع معظمها إلى تلك الجزيرة المخيفة.

والجزيرة تخلو من أى نوع من أنواع الحياة البشرية، حتى أن البحرية البرازيلية تمنع المواطنين والسياح من زيارتها، باستثناء عدد قليل من العلماء الذين يحتاجون إلى موافقة خاصة.

ويصل طول الثعابين التى تحتل الجزيرة إلى حوالى مترين وتفرز سما خطيرا يمكنه قتل شخصين فى آن واحد، بفضل مفعوله السريع.


جزيرة الثعابين بالبرازيل

اماكن مرعبه

السياح بالبرازيل

الثعبان الذهبى

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